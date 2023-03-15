«Очень немногие им обладают»: о главном качестве Евгения Цыганова рассказал режиссер Щегольков

15 марта, в день рождения Евгения Цыганова, своим мнением о совместной работе с ним поделился Владимир Щегольков — сценарист, режиссер и продюсер.

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«Евгений Эдуардович невероятно профессиональный, невероятно талантливый человек. В нем есть удивительная магия, которая проявляется в картинах. Изначально на съемочной площадке ты можешь чего-то не видеть, но у него есть удивительное качество — нести в кадр больше, чем кажется визуально здесь и сейчас. Это удивительное волшебство и очень небольшое количество актеров им обладают», — приводит слова Щеголькова издание «РИА ФАН».

Режиссер пожелал Цыганову интересных ролей, счастья и мирного неба, а также выразил надежду на то, что им еще не раз доведется работать вместе.