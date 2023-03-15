Сбежавший в Израиль Назаров: «Нагиев меня поддержал, мы переписываемся»

Сбежавший из России актер Дмитрий Назаров заявил, что у него не было конфликтов с коллегой по сериалу «Кухня» Дмитрием Нагиевым. По его словам, они до сих пор с ним на связи.

«Сейчас с ним переписываемся. Мне пишут: «Много ли актеров «Кухни» мне написали?» Всего два актера поддержали», — заявил он в соцсетях.

Имя второго артиста Назаров не назвал.

Назарова, напомним, уволили из МХТ имени Чехова из-за его агрессивной позиции в адрес соотечественников. Сейчас он поет частушки о нелегкой жизни и живет в Израиле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».