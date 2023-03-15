Стало известно, что на самом деле случилось с Александром Розенбаумом

Известный певец Александр Розенбаум перенес операцию: врачи удалили ему тромб в ноге. Это случилось на гастролях: 71-летний музыкант дал концерт в Красноярске, а после выступления почувствовал резкую боль в ноге. Сам в прошлом врач-анестезиолог скорой помощи, Розенбаум сразу понял, что без срочной помощи медиков не обойтись. В больнице диагностировали тромб и решили, не откладывая, сделать операцию, которая прошла успешно.

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«С ним сейчас все хорошо, проходит реабилитация после операции. Уверен, что со здоровьем нашего любимого певца все будет в норме», — приводит слова дежурного врача больницы издание Аrgumenti.ru.

Некоторое время Александр Яковлевич еще будет находиться в отделении сосудистой хирургии. Из-за этого придется перенести концерт в Братске, запланированный на 15 марта, но в остальном гастрольный график, как надеется артист, продолжится по плану.