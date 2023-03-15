Как Орлова подвинула Бородину: Миро подняла на смех никому не заметную теперь брюнетку на «Доме-2»

Как Орлова подвинула Бородину: Миро поднял на смех никому незаметную теперь брюнетку на «Доме-2»

Ольга Орлова. Фото: соцсети

Лена Миро считает, что теперь главным лидером шоу является Ольга Орлова.

Блогер Лена Миро посмеялась над Ксенией Бородиной. Акула пера убеждена, что брюнетку незаметно для всех подвинула ее подруга Ольга Орлова.

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Она на самом деле построила карьеру на «Доме-2», в то время как о ее подруге уже никто не вспоминает. Сейчас все судачат о прошедшей беременности Орловой, ее внешнем виде. И даже когда она пришла на именины Бородиной, про Ксению мало кто вспомнил, все обсуждали другую ведущую.

«Орлова стала самой яркой в «Доме-2». Заметьте, даже о дне рождения Ксюнделя все говорили в контексте Орловой: зачем она туда летит, с кем оставит ребенка, какая она в купальнике после бани.

То есть именинница осталась вообще не у дел. У нее праздник, а роль на нем второго плана. Да даже не второго, а вообще было не видно Ксюнделя. За это Орлову следует похвалить. Пришла на Поляну тихонько, но постепенно стала главной», — написала в своем ЖЖ Миро.

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