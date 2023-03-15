Как Орлова подвинула Бородину: Миро подняла на смех никому не заметную теперь брюнетку на «Доме-2»

Блогер Лена Миро посмеялась над Ксенией Бородиной. Акула пера убеждена, что брюнетку незаметно для всех подвинула ее подруга Ольга Орлова.

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Она на самом деле построила карьеру на «Доме-2», в то время как о ее подруге уже никто не вспоминает. Сейчас все судачат о прошедшей беременности Орловой, ее внешнем виде. И даже когда она пришла на именины Бородиной, про Ксению мало кто вспомнил, все обсуждали другую ведущую.

«Орлова стала самой яркой в «Доме-2». Заметьте, даже о дне рождения Ксюнделя все говорили в контексте Орловой: зачем она туда летит, с кем оставит ребенка, какая она в купальнике после бани.