Что с операцией: последние новости о Романе Костомарове на 15 марта

Известный спортсмен Роман Костомаров продолжает находиться в московской больнице с 10 января. Туда он попал с болью в руке и пневмонией, но у фигуриста начался сепсис, который все усугубил.

Чтобы спасти жизнь, Костомарову ампутировали обе стопы, одну руку и пальцы на другой руке. Сейчас решается вопрос об ампутации второй руки, так как медики никак не могут остановить гангрену.

Но пока манипуляции произвести не получается, так как у Романа может не выдержать сердце. Фигурист очень исхудал и не может самостоятельно пошевелить даже глазами.

Состояние Костомарова остается крайне тяжелым.

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