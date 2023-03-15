Пославшая на четыре буквы отца Мария Машкова: «Все заполняет ненависть»

Пославшая год назад отца на четыре буквы Мария Машкова заявила, что они по-прежнему не общаются. Актриса не может простить Владимиру Машкову позицию в связи с мировой ситуацией.

«Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня», — заявила она в соцсетях.

Машкова подчеркнула, что с родиной ее мало что связывает. Возвращаться не планирует, так как боится, что ее привлекут к ответственности за агрессивные высказывания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».