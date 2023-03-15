«Навевающие воспоминания»: Ляйсан Утяшева рассказала, какие ароматы избавляют ее от стресса

Жена шоумена Павла Воли – Ляйсан Утяшева – рассказала, как при помощи ароматов избавляется от стресса и усталости.

Утяшева назвала запахи, которые препятствуют унынию. При помощи ароматов этих растений сама гимнастка улучшает настроение.

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