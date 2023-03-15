«Навевающие воспоминания»: Ляйсан Утяшева рассказала, какие ароматы избавляют ее от стресса

Жена шоумена Павла Воли – Ляйсан Утяшева – рассказала, как при помощи ароматов избавляется от стресса и усталости.
Утяшева назвала запахи, которые препятствуют унынию. При помощи ароматов этих растений сама гимнастка улучшает настроение.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ученые из Ирана выяснили, что лучший эффект в борьбе со стрессом дает аромат розы. Не хуже справляются с этим ваниль, мелисса, бергамот, иланг-иланг и, конечно же, лаванда», – заявила Ляйсан.
«Причем многие недооценивают свое обоняние, а ведь запах – это едва ли не самое сильное чувство, привязанное к памяти. Поэтому, когда у нас плохое настроение или повышенная тревожность, то могут помочь ароматы, навевающие воспоминания о чем-то хорошем», – добавила телеведущая в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Ляйсан Утяшева засняла, как подросшие дочка и сын поздравили Павла Волю с днем рождения.