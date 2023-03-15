«Пережимает, будто мало»: Анна Заворотнюк раскритиковала платье Рианны на премии «Оскар»

Среди последних публикаций личного микроблога дочери актрисы Анастасии Заворотнюк – Анны – появились кадры с премии «Оскар».
Анна Заворотнюк прокомментировала наряды певицы Рианны и актрисы Кары Делевинь. Образ первой зарубежной звезды не впечатлил Заворотнюк. Анна решила, что платье Рианны было слишком маленьким в области груди.
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«Рианна применила свои старые фишки с оголением беременного живота. Мне лично не зашло. Странная прическа. И не нравится, как платье сидит в зоне груди, пережимает, будто мало», – написала в своем микроблоге Анна.
Рианна. Фото: Global Look Press
А вот платье модели и актрисы Кары Делевинь восхитило Анну Заворотнюк.
«Просто сразила меня наповал, это роскошно! Это объемное платье, разрез, цветок на плече, аксессуары, мейк – просто любовь», – написала в своем микроблоге Заворотнюк.
Кара Делевинь. Фото: Global Look Press
Напомним, ранее Анна Заворотнюк отпраздновала 27-летие в Дубае.