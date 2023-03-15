«Пережимает, будто мало»: Анна Заворотнюк раскритиковала платье Рианны на премии «Оскар»

Среди последних публикаций личного микроблога дочери актрисы Анастасии Заворотнюк – Анны – появились кадры с премии «Оскар».

Анна Заворотнюк прокомментировала наряды певицы Рианны и актрисы Кары Делевинь. Образ первой зарубежной звезды не впечатлил Заворотнюк. Анна решила, что платье Рианны было слишком маленьким в области груди.

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