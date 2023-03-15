«Встала, как надо»: Настя Ивлеева продемонстрировала подтянутый «орех» в трусах

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: соцсети 

Блогерша пустилась во все тяжкие после откровенных съемок в фильме «Монастырь».

Телеведущая и актриса Настя Ивлеева разместила в своем микроблоге очередную провокационную фотографию.

Ивлеева позировала в белых майке и трусах. Примечательно, что на нижнем белье Ивлеевой красовалась надпись «Ненавижу дни рождения». Также на Насте были красная шапка-ушанка и белоснежные сапоги. Однако поклонников Ивлеевой интересовал только сочный «орех» знаменитости.

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Ивлеева похвасталась загорелыми ягодицами. А ее поклонники написали:

«Встала, как надо».

Настя Ивлеева в провокационном возрасте. Фото: соцсети 

К слову, ранее Настю Ивлееву раскритиковали за слишком откровенный наряд.

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