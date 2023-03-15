«Радостная, как арбуз! »: Бьянка рассказала о покупке квартиры в Москве

К слову, Бьянка также выиграла суд у компании, которая должна была помочь певице с подключением дома к водоснабжению и канализации. Однако компания пропаяла и не выполнила свои обещания.

Напомним, ранее Стас Михайлов приобрел элитную недвижимость в Дубае.