«Радостная, как арбуз! »: Бьянка рассказала о покупке квартиры в Москве

Исполнительница Бьянка сообщила, что купила недвижимость в Москве.
Артистка подписала договор о покупке 13 марта. 37-летняя Бьянка поделилась радостным событием со своими подписчиками в социальных сетях:
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«Я радостная, как арбуз! Дорогие мои, спасибо за поздравления, я безумно счастлива!».
К слову, Бьянка также выиграла суд у компании, которая должна была помочь певице с подключением дома к водоснабжению и канализации. Однако компания пропаяла и не выполнила свои обещания.
Напомним, ранее Стас Михайлов приобрел элитную недвижимость в Дубае.