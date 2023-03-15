«Радостная, как арбуз! »: Бьянка рассказала о покупке квартиры в Москве

Бьянка

Бьянка. Фото: соцсети 

Артистка поделилась счастливым событием.

Исполнительница Бьянка сообщила, что купила недвижимость в Москве.

Артистка подписала договор о покупке 13 марта. 37-летняя Бьянка поделилась радостным событием со своими подписчиками в социальных сетях:

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 «Я радостная, как арбуз! Дорогие мои, спасибо за поздравления, я безумно счастлива!».

К слову, Бьянка также выиграла суд у компании, которая должна была помочь певице с подключением дома к водоснабжению и канализации. Однако компания пропаяла и не выполнила свои обещания. 

Напомним, ранее Стас Михайлов приобрел элитную недвижимость в Дубае. 

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