Стало известно, как приготовить картофель. Специалисты уверяют, что гарнир не останется сырым внутри.

Шеф-повара вначале отваривают картофель 30 минут. По прошествии 13 минут в кипящую воду кулинары добавляют чайную ложку уксуса. Подойдет как обычный, так и яблочный или винный уксус.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

После картофель остужают, добавляют масло, специи и все перемешивают. Только после этого шеф-повара отправляют гарнир в разогретую до 180 градусов духовку. Золотистая корочка на картофеле скажет о его готовности. Об этом рассказали в vnimanie.pro.