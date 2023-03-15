Поможет уксус: шеф-повара раскрыли секрет, как идеально пожарить картофель

Стало известно, как приготовить картофель. Специалисты уверяют, что гарнир не останется сырым внутри.
Шеф-повара вначале отваривают картофель 30 минут. По прошествии 13 минут в кипящую воду кулинары добавляют чайную ложку уксуса. Подойдет как обычный, так и яблочный или винный уксус.
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После картофель остужают, добавляют масло, специи и все перемешивают. Только после этого шеф-повара отправляют гарнир в разогретую до 180 градусов духовку. Золотистая корочка на картофеле скажет о его готовности. Об этом рассказали в vnimanie.pro.
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