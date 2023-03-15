«Белье будет идеальным»: это народное средство может заменить самый эффективный порошок

Стало известно, каким способом можно очистить белье при стирке.

Литр жидкого мыла, две столовые ложки соли, нашатырный спирт и пищевая сода помогут избавиться от пятен на одежде. Все ингредиенты следует размешать в воде, а в ней замочить белье на два часа.

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