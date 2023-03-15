«Белье будет идеальным»: это народное средство может заменить самый эффективный порошок

Стало известно, каким способом можно очистить белье при стирке.
Литр жидкого мыла, две столовые ложки соли, нашатырный спирт и пищевая сода помогут избавиться от пятен на одежде. Все ингредиенты следует размешать в воде, а в ней замочить белье на два часа.
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«Белье будет идеальным. В этом же растворе кипячу и отбеливаю белье. Добавить нашатырь придумала сама!», – рассказали в vnimanie.pro.
Напомним, ранее популярный производитель бытовой химии собирается покинуть российский рынок.