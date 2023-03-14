«Новая версия Мэри Поппинс»: Лиза Арзамасова показала новую Галину Сергеевну из «Папиных дочек»

Жена Ильи Авербуха – Лиза Арзамасова – поделилась свежим кадром со съемочной площадки сериала «Папины дочки».

Арзамасова принимает участие в продолжении ситкома о пяти дочках семейного психолога Сергея Васнецова. Героиня Арзамасовой уже давно не школьница, как и ее сестры. У «Папиных дочек» появились дети. Именно их показала актриса Лиза Арзамасова в своем микроблоге.

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«Новое поколение в мониторе. Галина Сергеевна с племянницами», – написала артистка в комментариях под фото.

Поклонники Арзамасовой обратили внимание не только на новых участниц сериала, но и на образ самой Галины Сергеевны.

Лиза Арзамасова в образе Галины Сергеевны сидела в твидовом пиджаке в клетку и белоснежной блузке в окружении экранных племянниц. Еще у Галины Сергеевны была элегантная прическа с голливудскими локонами.