«Само совершенство»: невестка Орбакайте в платье с корсетом козырнула фигурой «восьмеркой» в день рождения

В 2022 году из России уехала не только Алла Пугачева, но и ее внук Никита Пресняков. Он ранее учился в Нью-Йорке, а также не раз проводил отпуск в США, поэтому именно туда артист уехал жить с женой Аленой Красновой. Они поселились в Беверли-Хиллз. И пока сын Кристины Орбакайте работает, его возлюбленная привыкает к новой жизни.
И впервые Алена отметила свой день рождения в США. Она приехала с мужем в Майами. Там Никита не только трогательное ее поздравил, но и устроил вечеринку в баре в стиле американских студентов. именинница облачилась в черное платье с корсетом. Наряд с разрезом подчеркнул ее талию и другие достоинства фигуры.
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Весь вечер невестка Орбакайте веселилась с мужем и подругами. Ей принесли торт со свечками и спели песню. Пользователи Сети отметили, что Алена выглядела, как студентка американского вуза. Ее осыпали комплиментами. «Вот это куколка», «Просто идеальная», «Словно из голливудского кино», «Само совершенство», — стали писать в Сети.