«Само совершенство»: невестка Орбакайте в платье с корсетом козырнула фигурой «восьмеркой» в день рождения

И впервые Алена отметила свой день рождения в США. Она приехала с мужем в Майами. Там Никита не только трогательное ее поздравил, но и устроил вечеринку в баре в стиле американских студентов. именинница облачилась в черное платье с корсетом. Наряд с разрезом подчеркнул ее талию и другие достоинства фигуры.

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