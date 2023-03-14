40-летняя Подольская в бикини повернулась упругим тылом к народу: «сладкие булочки» подставила солнцу

Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица продемонстрировала фигуру без фотошопа, удиви фанатов.

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она стала известной исполнительницей. После завершения шоу «Фабрика звезд» певица стала активно строить карьеру. Ей также удалось обрести счастье в личной жизни. Вместе с Владимиром Пресняковым артистка растит двоих сыновей. При этом она успешно совмещает материнство и карьеру. 

На этот раз Наталья уехала в Дубай. Она проводит время без мужа и детей. С собой певица взяла множество нарядов. 14 марта она решила позагорать на пляже. Артистка покрасовалась в мини-бикини. Она даже выложила видео, чтобы блеснуть формами без фотошопа. Подольская повернулась к народу своим упругим тылом, подставив ягодицы солнцу.

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Поклонники поразились тому, как Наталья выглядит в 40 лет. Многие отметили, что мама двоих детей обладает идеальной фигурой. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Ого, какая фигура», «А вид прям горячий», «Рыжая бестия», «Какой орех», «Это выглядит впечатляюще», «Ну вы же мама! Оголять больше нечего?» — стали писать подписчики.

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