40-летняя Подольская в бикини повернулась упругим тылом к народу: «сладкие булочки» подставила солнцу

На этот раз Наталья уехала в Дубай. Она проводит время без мужа и детей. С собой певица взяла множество нарядов. 14 марта она решила позагорать на пляже. Артистка покрасовалась в мини-бикини. Она даже выложила видео, чтобы блеснуть формами без фотошопа. Подольская повернулась к народу своим упругим тылом, подставив ягодицы солнцу.

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