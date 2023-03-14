40-летняя Подольская в бикини повернулась упругим тылом к народу: «сладкие булочки» подставила солнцу

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она стала известной исполнительницей. После завершения шоу «Фабрика звезд» певица стала активно строить карьеру. Ей также удалось обрести счастье в личной жизни. Вместе с Владимиром Пресняковым артистка растит двоих сыновей. При этом она успешно совмещает материнство и карьеру.
На этот раз Наталья уехала в Дубай. Она проводит время без мужа и детей. С собой певица взяла множество нарядов. 14 марта она решила позагорать на пляже. Артистка покрасовалась в мини-бикини. Она даже выложила видео, чтобы блеснуть формами без фотошопа. Подольская повернулась к народу своим упругим тылом, подставив ягодицы солнцу.
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Поклонники поразились тому, как Наталья выглядит в 40 лет. Многие отметили, что мама двоих детей обладает идеальной фигурой. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Ого, какая фигура», «А вид прям горячий», «Рыжая бестия», «Какой орех», «Это выглядит впечатляюще», «Ну вы же мама! Оголять больше нечего?» — стали писать подписчики.