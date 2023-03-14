Севастьянова в шелках засветила «щель порока», подразнив мужчин: будоражущее зрелище

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она занималась художественной гимнастикой. За ее плечами десятки соревнований. Она даже стала олимпийской чемпионкой на Играх в Лондоне. Теперь спортсменка предпочитает путешествовать. Ее можно увидеть на вечеринках и светских раутах.
На этот раз Каролина устроила путешествие по Европе. Она то и дело наряжается в соблазнительные наряды. После расставания с бойфрендом гимнастка стала чаще выкладывать пикантные кадры. На этот раз она покрасовалась в шелковом топике в спальне. Севастьянова оголила свою ложбинку на камеру. Она распустила волосы, которые утопали в «щели порока».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошеломлены. Многие решили, что Севастьянова так привлекает внимание мужчин. «Какая краля», «Ох, декольте прекрасно», «Такую фигуру не спрятать», «Ночное видение», «Какая вы соблазнительница», «Шикарная грудь», — стали писать в Сети.