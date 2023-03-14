Севастьянова в шелках засветила «щель порока», подразнив мужчин: будоражущее зрелище

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка показала свои женственные формы перед сном.

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она занималась художественной гимнастикой. За ее плечами десятки соревнований. Она даже стала олимпийской чемпионкой на Играх в Лондоне. Теперь спортсменка предпочитает путешествовать. Ее можно увидеть на вечеринках и светских раутах. 

На этот раз Каролина устроила путешествие по Европе. Она то и дело наряжается в соблазнительные наряды. После расставания с бойфрендом гимнастка стала чаще выкладывать пикантные кадры. На этот раз она покрасовалась в шелковом топике в спальне. Севастьянова оголила свою ложбинку на камеру. Она распустила волосы, которые утопали в «щели порока».

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были ошеломлены. Многие решили, что Севастьянова так привлекает внимание мужчин. «Какая краля», «Ох, декольте прекрасно», «Такую фигуру не спрятать», «Ночное видение», «Какая вы соблазнительница», «Шикарная грудь», — стали писать в Сети.

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