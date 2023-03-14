В модном белом бомбере и с кулей на голове: Саша Артемова показала подросшую дочку — уже ходит в садик

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова приучает дочку к красивой и модной одежде чуть ли не с самого рождения. Все наряды для малышки Саша Артемова тщательно подбирает, она явно хочет, чтобы девочка разбиралась в стиле и имела хороший вкус.

В микроблоге Саша Артемова поделилась совместным снимком с дочкой, на котором обе выглядят очень модно. Саша в черном кроп-топе и джинсах, а ее наследница — модном белом бомбере и стильных брючках и с кулей на голове. Поклонники отметили, что малышка, которую Артемова родила в браке с Женей Кузиным, заметно подросла.

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