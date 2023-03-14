«Вам же 51 год!»: постройневшая Нетребко в кукольном платье задрала подол, игриво обнажив свои прелести

На этот раз Анна проводит время с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Она отправилась в сад с цветами. Оперная дива выбрала необычный образ для променада. Она предстала в кукольном платье с рюшами и украсила прическу чепчиком. 51-летняя Нетребко игриво задрала подол, оголив стройные ноги.

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