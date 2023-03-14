«Вам же 51 год!»: постройневшая Нетребко в кукольном платье задрала подол, игриво обнажив свои прелести

Анна Нетребко уже давно стала мировой знаменитостью. Она регулярно дает концерты. Еще два года назад артистка приезжала в Россию, а потом у нее возникли проблемы. Она лишилась работы во многих театрах из-за ситуации в мире. Однако певица продолжает давать концерты. На этот раз она приехала в Токио.
На этот раз Анна проводит время с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Она отправилась в сад с цветами. Оперная дива выбрала необычный образ для променада. Она предстала в кукольном платье с рюшами и украсила прическу чепчиком. 51-летняя Нетребко игриво задрала подол, оголив стройные ноги.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Ах, какой прекрасный Сад там за дверцей! Цветы! Фонтаны! Хочу туда!» – написала звезда.
Анна поразила поклонников своим образом. Многие также были сражены тем, как она похудела. «Анна, это что-то необыкновенное! Орхидеи „парящие“ в воздухе! Орхидеи, которые не у каждого цветут», «Зеркальный пол! Ого», «Какая вы худышка», «Ножки-спички», «А платье короткова-то», «Вам же 51 год!» — стали писать подписчики.