«Все меня потеряли»: Таня Мусульбес вышла на связь из Индонезии – подтвердила, что Рома Капаклы рядом с ней

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес впервые после скандала из-за отношений с женатым Ромой Капаклы вышла на связь с подписчиками.
В телеграм-канале Таня Мусульбес разместила свое фото и фактически подтвердила, что находится в Индонезии вместе с Ромой Капакпы. Таня сообщила, что они большой компанией путешествуют по Индонезии. Ранее об этой же поездке на остров Ломбок рассказывал Роман Капаклы.
«Всем привет! Все меня потеряли. Я в порядке, не волнуйтесь. Путешествую по Индонезии и наслаждаюсь жизнью. Сейчас мы большой компанией отдыхаем на острове Ломбок. Тут очень красиво. По возможности, буду публиковать вам места, в которых мы были», - пообещала Таня Мусульбес.
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Таня Мусульбес предпочитает не высказываться на тему отношений с Ромой Капаклы. Именно ее считают разлучницей. Из-за романа с Мусульбес Капаклы расстался с женой Мариной Африкантовой. Та считает его предателем и подала заявление на развод.