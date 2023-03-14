«Все меня потеряли»: Таня Мусульбес вышла на связь из Индонезии – подтвердила, что Рома Капаклы рядом с ней

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Таня Мусульбес предпочитает не высказываться на тему отношений с Ромой Капаклы. Именно ее считают разлучницей. Из-за романа с Мусульбес Капаклы расстался с женой Мариной Африкантовой. Та считает его предателем и подала заявление на развод.