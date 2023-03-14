Роберт уже такой высокий — в отца: Утяшева засняла, как подросшие дочка и сын поздравили Волю с днем рождения

Павел Воля уже давно стал известным юмористом. Он продолжает вести шоу Comedy Club. Со сцены телеведущий часто признается в любви жене Ляйсан Утяшевой. Пара вместе уже 10 лет. Избранница подарила ему двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Однако супруги предпочитают не показывать наследников часто, оберегая их от лишнего внимания.
14 марта Павел отметил свой день рождения. Вся его семья, включая отца, оказалась в Дубае, где он находится на съемках шоу. Именинник с утра получил поздравления от родных. Утяшева украсила номер воздушными шариками, а дети принесли подарки. В соцсети появилось видео, где Волю обнимает сын, а потом и дочка.
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«С днем рождения, Паша. Сегодня для тебя будет много сюрпризов. София нарисовала картину, где ты = солнышко. Роберт знает, как ты любишь заниматься спортом, поэтому и подарок соответствующий — «отжималки».
Твой папа, как когда-то в детстве, встал пораньше, вставил свечи в торт и зажег их. Для нас счастье, когда ты радуешься как ребенок. Сегодня мы все рядом, как ты и мечтал. Самый лучший папа, муж, сын и друг! Я люблю тебя!» — написала Ляйсан.
Поклонники поразились тому, как вырос Роберт. Многие отметили, что он скоро перерастет отца. Другие заметили, что София очень похожа на маму. Сама Утяшева ранее похвасталась, что дети пошли в папу, поэтому очень стройные.