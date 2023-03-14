Роберт уже такой высокий — в отца: Утяшева засняла, как подросшие дочка и сын поздравили Волю с днем рождения

14 марта Павел отметил свой день рождения. Вся его семья, включая отца, оказалась в Дубае, где он находится на съемках шоу. Именинник с утра получил поздравления от родных. Утяшева украсила номер воздушными шариками, а дети принесли подарки. В соцсети появилось видео, где Волю обнимает сын, а потом и дочка.

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