Мамина куколка: Ольга Орлова нарядила дочку в комбинезон оттенка экрю и белые ботиночки — сладко спит в коляске

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова чуть больше месяца назад во второй раз стала мамой. Она родила дочку Аню.

В микроблоге телезвезда довольно часто показывает кадры с участием малышки, прикрывая ее личико смайликом и давая понять, что пока не готова представить Анечку поклонникам.

На этот раз Ольга Орлова запечатлела крошку, спящую в коляске. Вероятно, звездная мама и ее малышка вернулись домой с прогулки. На коляску тут же запрыгнула домашняя питомица Ольги Орловой, собака Дина, которая с особым трепетом относится к Ане.