Мамина куколка: Ольга Орлова нарядила дочку в комбинезон оттенка экрю и белые ботиночки — сладко спит в коляске

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова чуть больше месяца назад во второй раз стала мамой. Она родила дочку Аню.
В микроблоге телезвезда довольно часто показывает кадры с участием малышки, прикрывая ее личико смайликом и давая понять, что пока не готова представить Анечку поклонникам.
На этот раз Ольга Орлова запечатлела крошку, спящую в коляске. Вероятно, звездная мама и ее малышка вернулись домой с прогулки. На коляску тут же запрыгнула домашняя питомица Ольги Орловой, собака Дина, которая с особым трепетом относится к Ане.
«МамДина встретила дома», — подписала кадр Ольга Орлова.
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Малышка Аня выглядит очень по-кукольному. Девочка облачена в красивый костюмчик — трикотажный, уютный комбинезон оттенка экрю и такого же цвета шапочку. На ножках у Ани настоящие крохотные ботиночки.
Дочка Ольги Орловой. Фото: соцсети