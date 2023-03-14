Севастьянова выложила пикантное фото из спальни: обнажила прелести без белья, ошеломив фанатов

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка без стеснения козырнула достоинствами фигуры.

Каролина Севастьянова уже давно стала знаменитой. Она посвятила жизнь художественной гимнастке и завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Однако спортсменка покинула большой спорт. Теперь она много путешествует и иногда снимается для телевизионных шоу. Но этой весной звезда проводит время в Европе. 

На этот раз Севастьянова решила поделиться пикантным кадром. Она запечатлелась в спальне. Гимнастка облачилась в топик и юбку по фигуре, отказавшись от нижнего белья. Она обнажила рельефный пресс и блеснула глубоким декольте. Каролина козырнула женственными изгибами фигуры перед зеркалом. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Многие поклонники были сражены тем, в какой форме находится чемпионка. Ее осыпали комплиментами и восхищенными комментариями. «Ох, как хороша», «Точеная, как статуэтка», «Тут все идеально», «Невероятный цветок», «Какой у вас животик — мечта», «Дразните нас своей красотой», — стали писать подписчики.

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