Севастьянова выложила пикантное фото из спальни: обнажила прелести без белья, ошеломив фанатов

На этот раз Севастьянова решила поделиться пикантным кадром. Она запечатлелась в спальне. Гимнастка облачилась в топик и юбку по фигуре, отказавшись от нижнего белья. Она обнажила рельефный пресс и блеснула глубоким декольте. Каролина козырнула женственными изгибами фигуры перед зеркалом.

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