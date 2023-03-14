Рудова распахнула рубашку, обнажив свои «медовые яблочки»: весь пляж обомлел (видео)

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она регулярно пополняет копилку новыми работами в кино. Зрители ее знают по сериалу «Татьянин день». В свои 39 лет блондинка скрывает личную жизнь, но зачастую публикует пикантные фото. Она следит за фигурой, регулярно занимаясь спортом.
На днях Рудова приехала в Дубай. Она устроила себе отпуск на популярном курорте. Примечательно, что с собой актриса взяла купальники и откровенные наряды. На этот раз она щегольнула на пляже в розовом костюме с шортиками. Блондинка распахнула рубашку, оголив грудь в крохотном топике. Наталья кокетливо позировала на камеру.
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Поклонники были взбудоражены видами. Наталья впечатлила их своими формами. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям богиня», «Завораживающее декольте», «Тут все идеально», «Красота какая», «Грудь просто хочет убежать», «Какая вы худенькая», «Аппетитные формы! Прям медовые яблочки», — стали писать подписчики.