Рудова распахнула рубашку, обнажив свои «медовые яблочки»: весь пляж обомлел (видео)

На днях Рудова приехала в Дубай. Она устроила себе отпуск на популярном курорте. Примечательно, что с собой актриса взяла купальники и откровенные наряды. На этот раз она щегольнула на пляже в розовом костюме с шортиками. Блондинка распахнула рубашку, оголив грудь в крохотном топике. Наталья кокетливо позировала на камеру.

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