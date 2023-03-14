«Сколько дерьма на Аллу Борисовну вылилось»: Назаров заступился за уехавшую в Израиль Пугачеву

Сам Назаров привык к хейтерам и спокойно реагирует на комментарии в соцсетях. В интервью Екатерине Гордеевой* он признался, что удивлен тем, что даже на Аллу Пугачеву обрушилось много негатива, когда она уехала в Израиль.

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«Сколько дерьма на Аллу Борисовну вылилось после ее отъезда. Уж казалось бы, Примадонна! Уж казалось бы, кто неприкасаемый? Лучше промолчать! Нет! Оказывается можно всякую мерзость ей писать и про нее говорить. И связывать ее с понятием «предатель», — высказался актер.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.