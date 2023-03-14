«Сколько дерьма на Аллу Борисовну вылилось»: Назаров заступился за уехавшую в Израиль Пугачеву

Дмитрий Назаров еще недавно играл в кино и театре, но теперь он уехал из страны. Вместе с женой Ольгой Васильевой актер оказался во Франции. Ходили слухи, что он ютится у друзей в Израиле, но артист опроверг сплетни. Более того, он признался, что еще 10 лет назад купил квартиру в Каннах. Однако звезда сериала «Кухня» уверен, что еще вернется на свою родину.
Сам Назаров привык к хейтерам и спокойно реагирует на комментарии в соцсетях. В интервью Екатерине Гордеевой* он признался, что удивлен тем, что даже на Аллу Пугачеву обрушилось много негатива, когда она уехала в Израиль.
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«Сколько дерьма на Аллу Борисовну вылилось после ее отъезда. Уж казалось бы, Примадонна! Уж казалось бы, кто неприкасаемый? Лучше промолчать! Нет! Оказывается можно всякую мерзость ей писать и про нее говорить. И связывать ее с понятием «предатель», — высказался актер.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.