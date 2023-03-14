Михаил Боярский назвал причину своего ухода со сцены и экрана

Михаил Боярский является одним из самых известных актеров и певцов в России. Однако в последние годы он практически не снимается в кино. По его стопам пошла дочка Елизавета. Не раз артист участвовал в театральных постановках и телевизионных шоу. Но теперь артист огорошил публику своим объявлением о завершении карьеры.
Артист не стал утаивать, что участвовать в постановках ему не позволяет состояние здоровья. Боярский перенес коронавирус. Но также он не хочет работать в кинематографе. По словам актера, ему часто присылают новые сценарии, но они его не трогают.
«Я с большим трудом разбираюсь в современных сценариях и пьесах. Для меня они непонятны», — отметил Михаил Сергеевич.
Также он разочарован и в материалах в сфере песен. Пока Боярский не нашел ничего достойного, что мог бы исполнить, чтобы порадовать фанатов.
«Может, потому, что я долго живу, но раньше темы песен глубже были», — высказался он, пишет «МК».