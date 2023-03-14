Михаил Боярский назвал причину своего ухода со сцены и экрана

Артист не стал утаивать, что участвовать в постановках ему не позволяет состояние здоровья. Боярский перенес коронавирус. Но также он не хочет работать в кинематографе. По словам актера, ему часто присылают новые сценарии, но они его не трогают.

«Я с большим трудом разбираюсь в современных сценариях и пьесах. Для меня они непонятны», — отметил Михаил Сергеевич.

Также он разочарован и в материалах в сфере песен. Пока Боярский не нашел ничего достойного, что мог бы исполнить, чтобы порадовать фанатов.