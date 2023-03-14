«А они мелькают. Без конца муссируют тему, как они там живут»: Юрий Антонов считает, что нужно забыть о сбежавших из России звездах

Известный исполнитель и автор песен Юрий Антонов сформулировал свою позицию по поводу его именитых коллег, покинувших Россию на фоне событий, происходящих в мире.

Юрий Антонов считает, что им сейчас уделяется слишком много внимания, которого они не заслуживают. 78-летний музыкант уверен, что поклонникам не интересны те, кто обосновался за границей.