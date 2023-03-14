«А они мелькают. Без конца муссируют тему, как они там живут»: Юрий Антонов считает, что нужно забыть о сбежавших из России звездах

Известный исполнитель и автор песен Юрий Антонов сформулировал свою позицию по поводу его именитых коллег, покинувших Россию на фоне событий, происходящих в мире.
Юрий Антонов считает, что им сейчас уделяется слишком много внимания, которого они не заслуживают. 78-летний музыкант уверен, что поклонникам не интересны те, кто обосновался за границей.
«Это их право: уехали — и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут как считают нужным. А они мелькают. Без конца муссируют тему, как они там живут, на что живут! Зачем? Народ это не интересует», — высказался Юрий Антонов.
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Юрий Антонов добавил, что ни с кем их уехавших знаменитостей отношения он не поддерживает. Программы о селебрити по ТВ он не смотрит, предпочитая им политические шоу.
«Я не смотрю программы о звездах. Когда их где-то показывают, я переключаю канал. Мне это не интересно не как профессионалу в своей сфере, а как личности», — уточнил Юрий Антонов.
По материалам mk.ru