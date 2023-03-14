«В обнимку с Лясей и детьми»: Павел Воля показал, как отметил 44-летие с семьей в Дубае

Павел Воля давно стал знаменитым в России. Он собирает полные концертные залы. Юморист зачастую на публике признается в любви жене Ляйсан Утяшевой. Коллеги часто называют его подкаблучником.
Однако влюбленные стали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз они оказались в Дубае на съемках нового шоу. Однако Ляйсан с утра устроила сюрприз супругу в честь 44-летия.
С утра Утяшева украсила номер воздушными шариками. Также для именинника приготовили подарки дети. Дочка София нарисовала папу в виде солнышка. Воля с радостью запечатлелся с трогательным подарком.
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«Я — самый счастливый человек на свете! Вот уже много лет каждый свой день рождения я просыпаюсь от радостных детских криков. Весь дом украшен шарами, меня сразу ждет куча подарков, сюрпризов, пожеланий, объятий и признаний в любви. В обнимку с Лясей и детьми я тушу свечи, загадываю желание и завтракаю тортом.
Я улыбаюсь весь этот невероятный день!
А вечером за столом я вижу самых близких и любимых и, слушая их прекрасные тосты, смотрю в их красивые лица.
Павел Воля. Фото: соцсети звезды
И весь этот день я принимаю поздравления со всего мира от родственников, друзей, знакомых и совершенно незнакомым людей. Это льется бесконечным потоком, что мне иногда даже неловко от такого водопада внимания и стыдно, что я не успеваю ответить всем.
Поздно ночью с широкой улыбкой на лице, обняв любимую, которая приготовила мне в этот день бесчисленное количество головокружительных сюрпризов, я засыпаю.
Спасибо Вам всем! Я Вас люблю. Меня зовут Павел Воля. Мне 44 года. Я — самый счастливый человек на свете!» — написал он.