«В обнимку с Лясей и детьми»: Павел Воля показал, как отметил 44-летие с семьей в Дубае

Павел Воля давно стал знаменитым в России. Он собирает полные концертные залы. Юморист зачастую на публике признается в любви жене Ляйсан Утяшевой. Коллеги часто называют его подкаблучником.

Однако влюбленные стали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз они оказались в Дубае на съемках нового шоу. Однако Ляйсан с утра устроила сюрприз супругу в честь 44-летия.