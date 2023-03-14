Уже сидит! Юлия Ефременкова предстала с одним из сыновей-близнецов на руках — растут не по дням, а по часам

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается материнством. У нее подрастают двое сыновей-близнецов. Мальчики появились на свет 22 сентября прошлого года, сейчас им почти по полгода.
Юлия Ефременкова часто делится в микроблоге фото и видео с участием малышей, чтобы поклонники могли видеть, как растут и меняются мальчики.
Сыновья Юлии Ефременковой уже сидят. Правда, пока с опорой. В микроблоге Юля Ефременкова предстала с одним из малышей, усадив его к себе на колени.
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Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов. Фото: соцсети
Юлия Ефременкова пока не спешит показывать лица сыновей и всегда прикрывает их смайликами. Познакомить поклонников с малышами она обещает сразу после крестин, дату которых ей пришлось перенести из-за смерти мамы.