Уже сидит! Юлия Ефременкова предстала с одним из сыновей-близнецов на руках — растут не по дням, а по часам

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается материнством. У нее подрастают двое сыновей-близнецов. Мальчики появились на свет 22 сентября прошлого года, сейчас им почти по полгода.

Юлия Ефременкова часто делится в микроблоге фото и видео с участием малышей, чтобы поклонники могли видеть, как растут и меняются мальчики.

Сыновья Юлии Ефременковой уже сидят. Правда, пока с опорой. В микроблоге Юля Ефременкова предстала с одним из малышей, усадив его к себе на колени.

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