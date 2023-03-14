С шестью спальнями, бассейном и кинотеатром: внук Пугачевой продает любимую дачу певицы за 225 миллионов рублей

Однако на продажу дом выставила не Алла Борисовна, а ее внук Никита Пресняков, которому она отписала недвижимость несколько лет назад. Примечательно, что он тоже уехал из России и уже несколько месяцев живет в США с женой Аленой Красновой.

Объявление с просторным домом, в котором много дорогой мебели из дуба и роскошный ремонт в классическом стиле, разместили в Сети 6 марта. Цена указала в долларах - 3 миллиона, а это около 226,5 млн рублей. Потом цену все же измени на рубли. Трехэтажный особняк в деревне Малые Бережки обойдется в 225 млн рублей.

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