С шестью спальнями, бассейном и кинотеатром: внук Пугачевой продает любимую дачу певицы за 225 миллионов рублей

Алла Пугачева в прошлом году уехала в Израиль с семьей. Появилось много слухов, что певица распродает свою элитную недвижимость в России. Ранее стало известно, что замок артистки в деревне Грязь пока продать невозможно. Но теперь появились подтверждения, что продается любимая дача Примадонны в Подмосковье, которая была построена в конце 90-х годов.
Однако на продажу дом выставила не Алла Борисовна, а ее внук Никита Пресняков, которому она отписала недвижимость несколько лет назад. Примечательно, что он тоже уехал из России и уже несколько месяцев живет в США с женой Аленой Красновой.
Объявление с просторным домом, в котором много дорогой мебели из дуба и роскошный ремонт в классическом стиле, разместили в Сети 6 марта. Цена указала в долларах - 3 миллиона, а это около 226,5 млн рублей. Потом цену все же измени на рубли. Трехэтажный особняк в деревне Малые Бережки обойдется в 225 млн рублей.
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Фото: скрин с программы НТВ и ЦИАН
Примечательно, что дом на 800 «квадратов», расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истра и имеет собственный причал. И хоть ремонт там истрепался, роскоши не отнять: шесть спален, кухня, столовая, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, зона СПА с бассейном, терраса, лаунж-зона с баром и бильярдной, кинотеатр.
Фото: скрин с программы НТВ и ЦИАН
В особняке есть детали из золота и лепнина, статуи и колонны. Можно в комнатах увидеть шелковые обои, цветастые шторы, многочисленные картины, ковры и зеркальные стены в ванной. Участок особенно красивый. Там настоящий лес с елями, березками, разнообразными кустарниками. Такж там ест беседки, где Пугачева устраивала посиделки с друзьями.
Фото: скрин с программы НТВ и ЦИАН
В последние годы там появлялись только Никита с женой. Иногда они устраивали там вечеринки. Жена внука Пугачевой также организовывала фотосессии у реки и устраивала романтические пикники. Теперь пара привыкает к жизни в Лос-Анджелесе. Теперь Пресняков зарабатывает тем, что снимает видеоролики. По всей видимости, он решился продать особняк, так как ему необходимы деньги, об этом пишет KP.RU.
Фото: ЦИАН