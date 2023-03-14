Уволенный из МХТ звезда «Кухни» Дмитрий Назаров рассказал, как живет в Каннах: купил свой пентхаус на побережье

Также в марте появились слухи, что Назаров с женой ютится у друзей в Израиле. Однако в интервью для Екатерины Гордеевой* он решил развеять слухи и рассказал правду. Актер заверил, что спит не на раскладушке. Более того, у супругов есть свое жилье в Каннах. За годы жизни они смогли заработать себе на квартиру.

«Это был совет наших друзей. Искалось просто что-нибудь, чтобы это что-нибудь было на все случаи жизни», – рассказала Ольга.

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«Тогда поняли, что лучше квартирка в Каннах, но хоть какая-нибудь», – подвела итог Васильева.

Она также вспомнила, что в молодости они занимали деньги у родителей, а потом у друзей. Им не сразу удалось увеличить жилую площадь. Со временем супругам удалось купить просторную квартиру в Москве.

«Люди продолжают мне писать: "Сбежал в Израиль, и там с женой на раскладушке у друзей кое-как живет". Нет, на втором этаже у нас просторная огромная кровать», - пожаловался актер, опровергнув сплетни.

Назаров также отметил, что находится во Франции, так как в Каннах у него квартира. Он не стал утаивать, что не сидит без работы и будет играть на сцене. По словам артиста, у него график расписан практически на год.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.