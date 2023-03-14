Курносый блондин с пухлыми щечками: сбежавшая в США Катя Токарева из «Дома-2» показала подросшего сына

Бывшие участники «Дома-2», супруги Катя Токарева и Юрий Слободян вместе с грудным сыном Марком пару недель назад переехали из Польши в США на ПМЖ.

Семья поселилась в Нью-Йорке, и теперь в микроблоге Кати Токаревой часто можно видеть фотографии, снятые на берегу океана.