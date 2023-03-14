Курносый блондин с пухлыми щечками: сбежавшая в США Катя Токарева из «Дома-2» показала подросшего сына

Бывшие участники «Дома-2», супруги Катя Токарева и Юрий Слободян вместе с грудным сыном Марком пару недель назад переехали из Польши в США на ПМЖ.
Семья поселилась в Нью-Йорке, и теперь в микроблоге Кати Токаревой часто можно видеть фотографии, снятые на берегу океана.
«Мы живем в 7 минутах от океана в районе Пацифик Бич, вчера ездили на другой конец города, и там есть горы и совсем далеко до океана, еще один плюс, где мы живем», - похвасталась в микроблоге Катя Токарева.
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На одном из снимков Катя Токарева предстала с подросшим сыном на руках. На голове у малыша шапочка, из-под которой выбиваются светлые локоны. Маленький Марк курнос и с пухлыми щечками.
Сама себя в микроблоге Катя Токарева называет «мама Марка».
Напомним, сын Кати Токаревой и Юрия Слободяна появился на свет в Польше в июле прошлого года. Марку восемь месяцев.