Трусишки почти до под мышек натянула: жена Черкасова из «Дома-2» подчеркнула талию в лавандовом бикини – фигура отпад

Бывшие участники «Дома-2», супруги Андрей и Кристина Черкасовы вместе с сыном Святославом полтора месяца провели в Таиланде. В жаркой стране семейство пережидало холодную московскую зиму и не очень приветливый март.
Накануне Черкасов признался, что не хотел бы жить вдали от родины, но зимовать в Таиланде ему очень понравилось, и этот опыт он обязательно повторит.
В канун отъезда Андрей и Кристина Черкасовы сняли эпичное видео на Пхукете. Они вместе с сыном стоят на берегу океана, а над их головой проносится самолет.
«Летим домой», - подписал кадры Андрей Черкасов.
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Кристина Черкасова, обладающая точеной фигуркой, позирует в лавандовом бикини с трусиками с высокой талией. Наряд для пляжа подчеркнул тонкую талию своей обладательницы. Правда, в Сети Кристине сделали замечание о том, что она уж слишком высоко задрала трусишки, чуть ли не до под мышек.
Кристина Черкасова в бикини с мужем Андреем и сыном. Фото: скрин соцсети