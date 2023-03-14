Трусишки почти до под мышек натянула: жена Черкасова из «Дома-2» подчеркнула талию в лавандовом бикини – фигура отпад

Бывшие участники «Дома-2», супруги Андрей и Кристина Черкасовы вместе с сыном Святославом полтора месяца провели в Таиланде. В жаркой стране семейство пережидало холодную московскую зиму и не очень приветливый март.

Накануне Черкасов признался, что не хотел бы жить вдали от родины, но зимовать в Таиланде ему очень понравилось, и этот опыт он обязательно повторит.

В канун отъезда Андрей и Кристина Черкасовы сняли эпичное видео на Пхукете. Они вместе с сыном стоят на берегу океана, а над их головой проносится самолет.