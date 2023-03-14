«Опять беременная?»: Нюша в откровенном наряде сразила поклонников своими мощными формами

Не так давно Нюша уже объявила, что готовит к выпуску новый трек. А вот 14 марта она выложила пикантный кадр. Певица обнажила бедра и засветила округлую грудь в крохотном наряде нюдового цвета. Она грациозно прилегла на золотистый песок в пустыне. Звезда едва прикрыла прелести фигуры.

«В ожидании нового чуда», – написала она.

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