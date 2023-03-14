«Опять беременная?»: Нюша в откровенном наряде сразила поклонников своими мощными формами

Нюша с юных лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов. Однако в последнее время ее часто обвиняют в том, что певица забросила творчество. После свадьбы с Игорем Сивовым она родила дочку Серафиму-Симбу, а потом снова ушла в декрет. Теперь у нее растет годовалый сын Саффрон. Однако звезда активно пыталась вернуться в форму после Нового года.
Не так давно Нюша уже объявила, что готовит к выпуску новый трек. А вот 14 марта она выложила пикантный кадр. Певица обнажила бедра и засветила округлую грудь в крохотном наряде нюдового цвета. Она грациозно прилегла на золотистый песок в пустыне. Звезда едва прикрыла прелести фигуры.
«В ожидании нового чуда», – написала она.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
На этот раз Нюша заинтриговала фанатов. Многие заподозрили ее в беременности, а некоторые даже разглядели изменения в фигуре. «Опять беременная?», «Привет третий малыш», «Надеюсь речь о песне», «Очень надеемся ,что это отсылка к новому треку», «Только не снова беременна, мы уже устали от мамкиного контента», — стали писать в Сети.