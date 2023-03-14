«Это у мамы губки — целовать сыночков своих»: Ефременкова засняла на видео нежности с одним из близнецов — прекрасное утро

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уже почти полгода находится в прекрасном статусе мамы двух мальчиков-близнецов. В соцсетях Юлия Ефременкова периодически делится снимками и видео с участием сыновей, пока не показывая их лица. Сделать это Юлия Ефременкова обещает после крестин малышей.
На этот раз Юлия Ефременкова засняла на видео утренние нежности с одним из сыновей близнецов. Малыш водит ручкой по лицу мамы, а затем Ефременкова начинает расцеловывать сынишку.
«Это у мамы губки, чтобы целовать сыночков своих. Доброе утро, сынок! Доброе утро, любовь моя», — приговаривала Юлия Ефременкова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Наше самое доброе утро», — подписала кадры Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября. Через несколько дней мальчикам исполнится по полгода.
Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов. Фото: соцсети