Ольга Орлова нарядила кроху-дочку для прогулки: уложила на меховую шубку в машине

Примечательно, что Ольга столкнулась с хейтерами. Ее обвиняют в обмане. Многие не верят, что телеведущая в 45 лет сама выносила и родила ребенка. Однако она уже не раз опровергала, что якобы воспользовалась услугами суррогатной мамы.

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Орлова прикладывает усилия, чтобы вернуться в форму. А 14 марта она нарядила дочку в сливочное боди и шапочку для прогулки. Звезда повезла ее в машине, уложив на меховую шубку.