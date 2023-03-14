Ольга Орлова нарядила кроху-дочку для прогулки: уложила на меховую шубку в машине

Ольга Орлова уже давно строит карьеру телеведущей. Раньше она частью группы «Блестящие». Теперь артистка ведет более спокойную жизнь без гастролей. А после свадьбы с бизнесменом она вскоре объявила о беременности. Чуть больше месяца назад звезда стала мамой во второй раз. Звезда родила дочку Анну.
Примечательно, что Ольга столкнулась с хейтерами. Ее обвиняют в обмане. Многие не верят, что телеведущая в 45 лет сама выносила и родила ребенка. Однако она уже не раз опровергала, что якобы воспользовалась услугами суррогатной мамы.
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Орлова прикладывает усилия, чтобы вернуться в форму. А 14 марта она нарядила дочку в сливочное боди и шапочку для прогулки. Звезда повезла ее в машине, уложив на меховую шубку.
«Едем на плановое обследование», — отметила она.
Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие считают, что Ольга заботится о наследнице, как о принцессе. Другие ждут, когда она перестанет скрывать лицо крохи. Сама телеведущая признавалась, что Анна копия своего отца.