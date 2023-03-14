Подольская в мини-бикини окунула свою «сдобу» в воду: волны обласкали сокровенное (фото)

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она признавалась, что не стала известнее мужа Владимира Преснякова, но ее это не смущает. Пара зачастую вместе выступает на сцене. Они также любят путешествовать. Супруги растят сыновей: семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Но зачастую им приходится уезжать на гастроли.
На этот раз Наталья прилетела в Дубай. 14 марта она устроила горячую фотосессию на пляже. Певица в мини-бикини со змеиным принтом оголила свои формы. Она похвасталась рельефным прессом и округлыми бедрами. Подольская в свои 40 лет не перестает следить за фигурой. Она красовалась без косметики.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
На этот раз Наталья решила прилечь на песок. Прям в воду певица опустила свои ягодицы. Волны накрыли ее формы. От этого артистка даже удивленно открыла рот. На ее животе образовались складки. Поклонники отметили, что звезда выглядит моложе своих лет. «Слишком горячие фото», «Шикарная форма», «Какая красотка», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды