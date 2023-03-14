Подольская в мини-бикини окунула свою «сдобу» в воду: волны обласкали сокровенное (фото)

На этот раз Наталья прилетела в Дубай. 14 марта она устроила горячую фотосессию на пляже. Певица в мини-бикини со змеиным принтом оголила свои формы. Она похвасталась рельефным прессом и округлыми бедрами. Подольская в свои 40 лет не перестает следить за фигурой. Она красовалась без косметики.

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