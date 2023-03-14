Рудова в микро-бикини козырнула упругими формами на побережье: игриво не прикрыла сокровенное

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса выложила пикантный кадр с отдыха в Дубае.

Наталья Рудова продолжает сниматься в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Актриса прославилась, когда снялась в картине «Татьянин день». Также все чаще она раздевается перед камерой. В 39 лет артистка держит себя в форме. Однако она зачастую недовольна тем, как выглядит. Звезда регулярно занимается спортом. 

На днях Наталья устроила себе отпуск. Она прилетела отдыхать в Дубай. Актриса снова дразнит фанатов пляжными фото. На этот раз она запечатлелась в черном мини-бикини на фоне залива. Блондинка оголила плоский живот и козырнула пышной грудью. Купальник не прикрыл ее интимный треугольник. 

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

«Водичка огонь», — заявила она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая и солнечная!», «Соблазнительная фигура», «Ох, вот это виды», «Какие упругие формы», «Просто загляденье», — стали писать подписчики.

 

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