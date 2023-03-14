Рудова в микро-бикини козырнула упругими формами на побережье: игриво не прикрыла сокровенное

На днях Наталья устроила себе отпуск. Она прилетела отдыхать в Дубай. Актриса снова дразнит фанатов пляжными фото. На этот раз она запечатлелась в черном мини-бикини на фоне залива. Блондинка оголила плоский живот и козырнула пышной грудью. Купальник не прикрыл ее интимный треугольник.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».