Звезда «Голоса» отказалась выходить замуж после смерти мужа: «Представить никого не могу рядом»

Звезда шоу «Голос» Мариам Мерабова потеряла своего мужа-музыканта Армена Мерабова еще в 2019 году. С тех пор певица так и не смогла забыть о нем и по-прежнему ощущает сильнейшую душевную боль.

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Артистка призналась, что даже мысли не допускает, что сможет с кем-то сойтись еще, и хранит верность покойному супругу. Единственная мечта Мерабовой — встретиться с умершим мужем на том свете.