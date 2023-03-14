Звезда «Голоса» отказалась выходить замуж после смерти мужа: «Представить никого не могу рядом»

Звезда шоу «Голос» Мариам Мерабова потеряла своего мужа-музыканта Армена Мерабова еще в 2019 году. С тех пор певица так и не смогла забыть о нем и по-прежнему ощущает сильнейшую душевную боль.
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Артистка призналась, что даже мысли не допускает, что сможет с кем-то сойтись еще, и хранит верность покойному супругу. Единственная мечта Мерабовой — встретиться с умершим мужем на том свете.
«При нашей огромной любви я даже представить не могу никого рядом, да и не хочу. Конечно, я еще никак не приняла это. Но я жду нашей встречи, как в свое время», — говорит Мерабова в беседе с репортерами «Однажды…» на НТВ.