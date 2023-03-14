«Самый близкий человек моей жизни»: Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю

Павлу Воле, известному комику, исполнилось 14 марта 43 года. Юморист никогда не скрывал своих сильных чувств к жене Ляйсан Утяшевой, известной ведущей и гимнастке.

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Поэтому не удивительно, что в день рождения она обратилась к супругу с трогательными поздравительными словами.