«Самый близкий человек моей жизни»: Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю

Павлу Воле, известному комику, исполнилось 14 марта 43 года. Юморист никогда не скрывал своих сильных чувств к жене Ляйсан Утяшевой, известной ведущей и гимнастке.
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Поэтому не удивительно, что в день рождения она обратилась к супругу с трогательными поздравительными словами.
«Сегодня день рождения у самого близкого человека моей жизни. Паша, оставайся всегда таким же уникальным, романтичным, добрым, нежным, отзывчивым, заботливым, веселым, радостным и счастливым (и я ведь могу продолжать этот список бесконечно). Люблю», — написала она в соцсетях.