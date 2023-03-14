Александр Розенбум после новостей о госпитализации вышел на связь с фанатами: «Все в порядке!»

В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Александра Розенбаума после концерта в Красноярске. Сообщалось, что у него оторвался тромб, из-за чего пришлось экстренно провести операцию на ноге.

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В настоящий момент артист вышел в социальных сетях на связь и сообщил, что чувствует себя хорошо, поблагодарил за поддержку и рассказал, что готов продолжить свои гастроли.