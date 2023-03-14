Уехавший Анатолий Белый двумя словами обозвал россиян

Сбежавший в Израиль Анатолий Белый пожаловался, что его хейтят россияне. Актер заявил, что за границей ему якобы хорошо, но жить со всем этим ему придется до конца своих дней.

«Все время одна и та же мысль возвращается ко мне — теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом», — заявил он.

Белый также добавил в адрес россиян два слова: «Больно. Страшно».

У актера, напомним, в России все было хорошо долгое время. Он играл в театре, в кино и зарабатывал много денег. В сложную мировую ситуацию Белый одним из первых покинул свою родину в поисках комфортной жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».