Может не выдержать сердце: последние новости о Романе Костомарове на 14 марта

Звезда «Ледникового периода» Роман Костомаров борется за свою жизнь в московской больнице. Врачи пока ничего не могут сделать с агрессивным сепсисом. Гангрена продолжает развиваться, и сейчас стоит вопрос об ампутации руки.

Но источники сообщают, что из-за подобной операции у Костомарова может не выдержать сердце, так как организм его ослаб и обессилен.

Дышать самостоятельно спортсмен пока не может, он подключен к аппарату ИВЛ. А это значит, нагрузка на сердце пока в два раза меньше.

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