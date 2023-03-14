Освободила прелести: Юлия Ефимова без белья щегольнула красотой фигуры

Спортсменка Юлия Ефимова уже год не выступает на чемпионатах – поставила карьеру на паузу. Она давно обосновалась за океаном, и в последнее время подписчики в ее микроблоге замечают, что красотка не тренируется. Хоть она и показывает 10% своей жизни, тем не менее, с водой у нее фотографий минимум.

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На этот раз Ефимова показала, как нарядилась для встречи с друзьями. Звезда спорта облачилась в трендовый топ с одним рукавом и воротником-чокером. Эффект от наряда усилило отсутствие белья – свободные прелести не оставили никого из фанатов равнодушными.