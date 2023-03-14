«Он просто обездвижен»: вот что происходит с Романом Костомаровым сейчас

Фигурист Роман Костомаров, судя по сообщениям в СМИ, не избежит новой ампутации. Сепсис отравляет организм чемпиона, особенно страдает рука. Когда именно проведут ампутацию, пока не слышно.

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Как сообщает Пятый канал, сейчас Костомаров находится без сознания. О том, что он пришел в себя и пытается встать, речи не идет, хотя такие новости ранее появлялись в прессе. Все, что он может, это моргнуть или открыть рот, но и это ему дается с огромным трудом. Поскольку получает определенное лечение.

«Вводят миорелаксанты, которые расслабляют мышцы. Конечно, такие простые движения, как открыть глаза, открыть рот, они сохраняются. Он просто обездвижен», — цитирует сайт врача-пульмонолога Михаила Пурясева.

Напомним, Костомаров угодил в больницу с двусторонней пневмонией. Его пришлось подключить к ИВЛ и ЭКМО — поддерживающим жизнеобеспечение аппаратам. Вскоре развился сепсис, началась гангрена. Некоторые медэксперты предполагают, что причина злоключений фигуриста — внутрибольничная инфекция.