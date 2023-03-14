Новости шоу-бизнеса: Костомарову лучше, Муромов жалуется на копеечную пенсию, Туктамышева изменила внешность

Муромов пожаловался на крошечную пенсию
Михаил Муромов пожаловался на копейки, которые получает в виде пенсии от государства. Артисту 72 года, и ему приходит 12,7 тысяч рублей. Для безбедной старости он хотел бы получать 70 тысяч.
Туктамышева сменила имидж
Фигуристка Елизавета Туктамышева сменила имидж. Звезда спорта теперь носит челку, которую выстригла в стремлении что-то изменить этой весной.
Костомарову лучше
Роману Костомарову стало лучше, пишут в прессе. Положительная динамика наблюдается у фигуриста по всем показателям.
Барских не выступит на премии Муз-ТВ
Макса Барских не будет на премии Муз-ТВ, официально заявили в пресс-службе телеканала. Ранее Яна Поплавская распространила информацию о том, что на афишах красуется оскорбивший россиян артист. Оказалось, что источник у актрисы фейковый, объяснили на Муз-ТВ.
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