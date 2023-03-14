Молодая жена Константина Ивлева в развратной блузке выронила интимное: декольте подвело

30-летняя Валерия Куденкова, вторая жена телеведущего, шеф-повара Константина Ивлева, отдыхает на Мальдивах. Это ее любимый курорт, и поэтому красавица старается каждое мгновение здесь сделать запоминающимся.

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Нарядившись в белый комплект, Куденкова показалась подписчикам в Сети. Фотографируясь, Валерия подняла одну руку вверх, и из развратной блузки выпала одна грудь – бюстгальтер девушка не надевала, а декольте столь хлипкое, что в любой момент может подвести.

«Обожаю наряжаться для себя!» - слукавила девушка, которая надела столь развратное платье, конечно же, ради фото в соцсеть – чтобы другие посмотрели и позавидовали. Подписчикам, впрочем, снимок понравился – они усыпали ее комплиментами и восхитились стройной фигурой.