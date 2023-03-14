«Хотела бы быть микрофоном на его выступлениях»: Собчак заговорила о чувствах к певцу SHAMAN

Певец SHAMAN, настоящее имя которого – Ярослав Дронов, в шутку считает, что Ксения Собчак, которая не перестает писать и говорить о нем, на самом деле в него влюблена. Иначе как симпатией объяснить столь повышенное внимание к своей персоне певец не может.

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Собчак отрицать свое неравнодушие к Дронову не спешит. Более того, светская львица подыграла словам о влюбленности и описала, что испытывает к SHAMAN.