«Хотела бы быть микрофоном на его выступлениях»: Собчак заговорила о чувствах к певцу SHAMAN

Певец SHAMAN, настоящее имя которого – Ярослав Дронов, в шутку считает, что Ксения Собчак, которая не перестает писать и говорить о нем, на самом деле в него влюблена. Иначе как симпатией объяснить столь повышенное внимание к своей персоне певец не может.
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Собчак отрицать свое неравнодушие к Дронову не спешит. Более того, светская львица подыграла словам о влюбленности и описала, что испытывает к SHAMAN.
«Все так. Снятся его светлые дреды-косы, а первая весенняя капель, слегка серебрясь на московском солнце, нежной ласковой трелью шепчет мне тексты его песен. Хотела бы быть рубашкой на его теле и микрофоном на его выступлениях», - съязвила Собчак у себя в Telegram-канале.