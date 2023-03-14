Скрючившаяся Бузова показала помятое декольте: «Счастье внутри»

Телеведущая Ольга Бузова в день премьеры нового сезона шоу «Звезды в Африке» показала один из своих рабочих образов. Знаменитость за время съемок сменила кучу нарядов, в основном все они связаны с африканскими мотивами.

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Снимок, которым поделилась звезда на этот раз, вряд ли можно назвать удачным. Бузова сильно скрючилась, отчего ее декольте и живот приобрели непрезентабельный вид: топ оказался помятым, открытая зона тела – сморщенной. Для самой Ольги кадр, по-видимому, представляет особую ценность. «Счастье внутри меня», - подчеркнула звезда.

Кстати, многие наряды Бузовой африканского периода вызывают у некоторых стилистов вопросы. А подписчики звезды и вовсе не стесняются критиковать теледиву за выбор.