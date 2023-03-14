«Можно сойти с ума»: фигуристка Бережная – про жену Костомарова

Фигурист Роман Костомаров с 10 января в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Олимпийский чемпион перенес ампутацию, сейчас, по слухам, его готовят к еще одной – сепсис продолжает прогрессировать. Рядом со звездой круглосуточно его жена Оксана Домнина.

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С прессой Домнина не общается, все ее внимание и время сейчас посвящены мужу. Стойкости этой сильной женщины уже поразились многие коллеги, включая Илью Авербуха. Слова поддержки в ее адрес высказала и Елена Бережная. Она пожелала Костомарову скорейшего выздоровления.

«Дай бог, чтоб это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Я не знаю, как Оксана там вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?» — переживает Бережная.

По материалам сайта «Пятый канал»