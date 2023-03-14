Даже не подала вида: Кейт Миддлтон в платье с баской и шляпке грациозно избежала конфуза на публике

Кейт Миддлтон давно стала не только женой принца Уильяма, но и любимицей у англичан. Она исполняет королевские обязанности, растит троих детей и при этом всегда безупречно выглядит. А не так давно умерла королева Елизавета II, поэтом у супругов стало больше обязанностей. А также они получили титулы принца и принцессы Уэльских.
На этот раз Миддлтон и принц Уильям впервые в новом статусе появились на службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества. Еще недавно принцесса Уэльская выбирала пальто и твидовые костюмы для выходов в свет. Теперь Кэтрин облачилась в струящееся платье с принтом и баской. Лук дополняла широкополая шляпка.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Во время мероприятия Кэтрин удалось элегантно выйти из конфузной ситуации. С головы королевской особы ветер едва не сдул головной убор. Она успела придержать шляпку рукой. Миддлтон лишь кокетливо улыбнулась, даже не показав виду, что могла остаться без головного убора. Она продолжила идти в сторону храма. Многие были восхищены тем, как выглядела жена принца Уильяма в этот день.