Даже не подала вида: Кейт Миддлтон в платье с баской и шляпке грациозно избежала конфуза на публике

На этот раз Миддлтон и принц Уильям впервые в новом статусе появились на службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества. Еще недавно принцесса Уэльская выбирала пальто и твидовые костюмы для выходов в свет. Теперь Кэтрин облачилась в струящееся платье с принтом и баской. Лук дополняла широкополая шляпка.

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